Молодежь Карелии приглашают на встречу с известными спортсменами

24 января в 15:00 на базе республиканского спортивного комплекса «Курган» в Петрозаводске состоится встреча с успешными спортсменами Карелии и подведение итогов республиканской акции-конференции «Счастье быть здоровым».

В течение трех недель января представители молодежных организаций, школьные и студенческие команды участвовали в ЗОЖ-марафоне, различных акциях и событиях, популяризирующих культуру здорового образа жизни. Инициативу поддержали образовательные организации, волонтерские и спортивные клубы, общественные объединения Петрозаводска, Костомукши, Медвежьегорского, Прионежского, Олонецкого, Пряжинского и Лоухского районов.

Специалисты по работе с молодежью делились фотографиями и впечатлениями о своих спортивных и физкультурных достижениях во время каникул (пробежках, лыжных походах, прогулках в лесу и т.д.), а молодежные команды организовывали для всех желающих познавательные игры о здоровом образе жизни, презентации и встречи с врачами, полезные добровольческие акции, семейные активные выходные, игры на свежем воздухе и многое другое.

Завершающее событие акции-конференции пройдет в формате «Классной встречи» – проекта Российского движения школьников, в ходе которой школьники и студенты смогут задать вопросы и получить ответы от настоящих ЗОЖ-героев Карелии. В мероприятии примут участие:

Андрей Моруев, мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр 1996 года в Атланте, экс-рекордсмен России в метании копья, победитель Кубка Европы;

Станислав Романов, мастер спорта России по стрельбе из лука, победитель и призер чемпионатов России, Европы и мира, президент Федерации стрельбы из лука Республики Карелия;

Мирослав Аристов, параатлет, участник Кубка России по пауэрлифтингу.

Официальная группа конференции «ВКонтакте».