Метлохоккеем и метанием елок отметили День снега жители Петрозаводска

Петрозаводск присоединился к празднованию Всероссийского дня снега. На стадионе «Юность», в развлекательном центре «Горка» и на лыжной трассе «Фонтаны» для взрослых и детей подготовили программы, в которые вошли и традиционные зимние виды спорта, и спортивные аттракционы вроде катания на «ватрушках» или беговелах.

На «Фонтанах» праздник стартовал в 11 утра, в нем поучаствовали десятки горожан. Некоторые пришли покататься на лыжах и на зимнем празднике оказались случайно, другие целенаправленно шли посоревноваться в метании елок или хоккее с щетками. Кроме того, организаторы предлагали гостям поиграть в зимний волейбол, пройти по тропе загадок и разрисовать снежные скульптуры.

На входе всем участникам раздавали карточки с названиями станций. Чтобы получить приз, нужно было пройти как минимум четыре из пяти и получить отметки от судей. Впрочем, судя по активности участников, подарки должны были достаться практически всем. Чтобы гости праздника не мерзли, им предлагали погреться у огня и выпить горячего чая.

Отметим, что Всероссийский день снега ежегодно проходит в стране по инициативе Ассоциации лыжных видов спорта России в рамках Международного дня снега (World Snow Day).