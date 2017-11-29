Мэрия Петрозаводска просит горожан проголосовать за виды спорта, на которые стоит тратить деньги

Интернет-портал Петрозаводского городского округа проводит опрос общественного мнения. Респондентам предлагается ответить на вопрос: «Развитие каких видов спорта, по вашему мнению, должно в приоритетном порядке получать финансовую поддержку из бюджета Петрозаводского городского округа?»

Среди 12 спортивных дисциплин пять на открытом воздухе: это легкая атлетика, лыжные гонки, спортивное ориентирование, футбол и хоккей. В числе оставшихся четыре силовых – бокс, самбо (дзюдо), тхэквондо и карате. Можно проголосовать также за настольный теннис, плавание и аэробику.

Опрос завершается 31 декабря.

Проголосовать можно здесь.