Мэрия Петрозаводска просит горожан проголосовать за виды спорта, на которые стоит тратить деньги

Опросник включает 12 дисциплин. Голосование продлится до конца 2017 года.

Интернет-портал Петрозаводского городского округа проводит опрос общественного мнения. Респондентам предлагается ответить на вопрос: «Развитие каких видов спорта, по вашему мнению, должно в приоритетном порядке получать финансовую поддержку из бюджета Петрозаводского городского округа?»

Среди 12 спортивных дисциплин пять на открытом воздухе: это легкая атлетика, лыжные гонки, спортивное ориентирование, футбол и хоккей. В числе оставшихся четыре силовых – бокс, самбо (дзюдо), тхэквондо и карате. Можно проголосовать также за настольный теннис, плавание и аэробику.

Опрос завершается 31 декабря.

Проголосовать можно здесь.

 

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Хорошие карельские книги. Почти даром
  • Матвей

    А в Петрозаводском городском округе всего 12 видов спорта?

  • пловец

    Научитесь правильному правописанию, уважаемые неграмотные журналисты. ПлаванИе!!!!!!!!!

    • Здравствуйте, пловец. «Неграмотные» журналисты внимательно посмотрели в «Большой толковый словарь русского языка» под редакцией С.А. Кузнецова — есть оба написания. Что мы делаем не так?

  • Марк

    Вообще-то у нас баскетболисты выиграли Спартакиаду городов Северо-Запада России, и где у нас продвижение баскетбола!?

  • Александр

    От молодцы а где же у нас Спортивная гимнастика!???

  • Rosja

    А где художественная гимнастика????

  • Галина

    А Художественная гимнастика -это не спорт?

  • Бузов

    Любители шашек негодуют! Да вы что там офигели что ли, в вашей мэрии, про ШАШКИ ЗАБЫЛИ! А если серьезно, то хватит писать о том, что ваш любимый вид спорта «забыли». Перечислили 12, так проголосуйте за то что нравится! Это всего лишь «приоритетное финансирование». И, кстати, 13 на сайте, а не 12… Не нравится — не голосуйте. Хотите вселенской справедливости — идите под окна мэрии с плакатом «КЁРЛИНГ — БУДУЩЕЕ КАРЕЛИИ!» В чем проблема, человеки?

  • Сергей Колышев

    Полагаю, организаторам опроса надо проверить, как поступают голоса. Я регулярно захожу на страницу опроса и слежу за ситуацией. Когда за вид спорта за час в среднем поступает от трёх до десяти голосов, а потом вдруг с часа ночи до утра прилетает двести голосов, а утром голоса опять поступают по чуть-чуть, возникают вопросы.

  • Сергей Колышев

    Только что мне поступило сообщение от некой Елены Александровой, предлагающей купить голоса на конкурс. Футболу это не надо, но хотелось бы избежать подобных действий и со стороны других видов спорта.

    • Бузов

      Сергей, а вы, извините, кто сами будете, что вам поступают такие предложения. То есть, к вам конкретно обращается некий человек и предлагает ОДИН ваш голос купить? И я дичайше извиняюсь, но как оно (предложение о покупке) к вам поступило? Ментально? И как некая Елена Александрова узнала что вы (конечно же гипотетический), можете голос(-а) продать?..

      Какое-то мутное голосование, по сути своей не стоящее выеденного яйца, а прямо-таки детектив разворачивается.

      P.S. Мое мнение, что такое голосование это… реализация — полный швах. Никакой защиты от накрутки, повторных голосов, хотя бы по проверке IP-адреса… Фикция полная, не пойми для чего запущенная.

      • Сергей Колышев

        Я футболист и футбольный тренер. И на своей странице в соц. сети активно призываю голосовать за футбол. Видимо, именно поэтому ко мне поступило такое предложение. Вообще и денег в разумных пределах не жалко ради того, чтобы вид спорта мог претендовать на большее финансирование из городского бюджета, но мараться не хочется.

        С одного устройства дважды не проголосовать. Если только нет какой-то хакерской программы, позволяющей менять IP-адрес устройства и многократно с него голосовать. Скорее всего, так и делают те, кто продаёт голоса.

  • Сергей Колышев

    Например, то, что происходит сейчас, очень похоже на вброс голосов за лёгкую атлетику. Иногда по десятку голосов за минуту прилетает, хотя логично сделать вывод, что основная часть любителей лёгкой атлетики проголосовала какое-то время назад.

  • Сергей Колышев

    Сегодня выяснилось, что если разобраться с настройками компьютера или телефона, можно многократно голосовать с одного и того же устройства. В таком виде голосование теряет смысл. Соревноваться в том, кто больше раз кликнет мышкой — занятие нездоровое.

    • Бузов

      Вот, я о том же и говорил.

      А по поводу сути голосования, хочу заметить, что мы все-таки живем на Севере. Мне кажется, что в приоритете надо развивать исконно северные виды спорта. Я, заметьте, не говорю о том, что остальные виды спорта нужно сейчас же забросить и отобрать у них финансирование. Нет! Но приоритет нужно отдавать лыжам, конькам и всему что с ними связано. Да плаванию наконец (хотя это и не совсем северный вид спорта). В стране 1000 озер встречаются люди не умеющие плавать…

  • Сергей Колышев

    Рискну предположить, что относительно объективные данные по результатам опроса были на 4-5 декабря, когда голосов в сумме было 1500-2000. Футбол лидировал с 20 с лишним процентами голосов, далее шли лёгкая атлетика, аэробика, гимнастика и лыжные гонки. Затем начались вбросы голосов. Сначала за лыжи, потом за лёгкую атлетику, а далее и хоккей с футболом подключились к этому «соревнованию».

    Сейчас суммарное количество голосов приближается к 15 000. Очевидно, что уникальных голосующих гораздо меньше. В пределах 3-5 тысяч.