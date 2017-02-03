Мэр Москвы подарит Петрозаводску 130 миллионов на спортивные площадки

Петрозаводск получит подарок от правительства Москвы в размере 130 миллионов рублей. Эти деньги распорядился предоставить столице Карелии Сергей Собянин, сообщила на заседании в правительстве Карелии по реализации программы «Комфортная городская среда» депутат Госдумы Валентина Пивненко.

По словам депутата, средства будут направлены на строительство детских спортивно-игровых площадок в микрорайонах города. Деньги должны поступить в Петрозаводск в марте.

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник призналась, что новость стала для нее приятной неожиданностью.

Теперь город должен определить территории под будущие площадки. Всего планируется оборудовать 20 спортивных объектов.

Также Карелия с 2017 года включилась в федеральный проект «Комфортная городская среда». На него республика должна получить из федерального бюджета 130 миллионов. Региональный бюджет выделит на эти цели 10 миллионов. Уже на следующей неделе будет определено, сколько средств получит каждый район.