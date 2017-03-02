Лыжные гонки среди пенсионеров пройдут в Петрозаводске

6 марта на «Кургане» в Петрозаводске пройдут республиканские соревнования по лыжным гонкам среди пенсионеров. В них примут участие команды от городов и районов Карелии. В составе команд мужчины старше 60 лет, женщины – старше 55 лет.

Участникам предстоят состязания в лыжных гонках (2 километра для мужчин, 1 – для женщин), а также в смешанной эстафете.

Спартакиаду проводят Министерство спорта Карелии и Пенсионный фонд России. В прошлом году в этой спартакиаде победителями стали команды из Петрозаводска и Питкяранты.