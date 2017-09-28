Лососи Кержакова

В окрестностях поселка Бесовец на берегу реки Шуя 27 сентября собрались десятки журналистов и футбольных фанатов. Сюда приехал лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков.

Повод для визита в Карелию не связан со спортом: Кержаков выпустил в Шую две тысячи годовалых мальков лосося. Эта вторая подобная акция: 15 сентября футболист пополнил популяцию лосося в Ладожском озере.

Таким образом спортсмен «искупает вину» за фотографию, размещенную в социальной сети. В июле 2017 года он разместил снимок, сделанный во время рыбалки в Онежском озере. На нем Кержаков держит в руках озерного лосося, который запрещен к вылову. После публикации на футболиста посыпались обвинения в браконьерстве.

Позже он выложил в соцсеть новую фотографию, на этот раз со щукой, и пообещал выпустить в Онежское озеро мальков лосося.

В ходе общения с журналистами в Бесовце Кержаков подчеркнул, что эта акция должна заставить людей задуматься о вреде браконьерства и о необходимости сохранения ценных видов рыбы. При этом на вопрос: «Что интереснее: ловить или выпускать?» — однозначно ответил: «Выпускать!»

— Мне кажется, самое главное — не заплатить штраф, а сделать такие вещи, — сказал Александр Кержаков журналистам в Бесовце. — И если какой-то человек попал волей или неволей в такую же ситуацию, то пусть он будет любезен либо весной, либо осенью сделать что-то подобное для того, чтобы популяция ценных видов рыб прирастала.

Акцию поддержали специалисты Росрыболовства, руководитель северо-западного управления которого рассказал, что мальков привезли с рыбзавода в Кеми.

— Мы работаем в рамках госпрограммы, которая предусматривает восстановление не только лосося, но и других видов рыб: кумжи, палии, сига, — пояснил Денис Беляев. — Существует также программа компенсации вреда, который наносится, например, строительством или дноуглубительными работами. Все работы, которые проводятся в водоохранной зоне или в водоемах, согласовываются с Росрыболовством, и в рамках данных согласований выдаются предписания по компенсации вреда.

Представитель Росрыболовства отметил, что такие акции нужно поддерживать.

— Я надеюсь, Александр передаст эстафету другим, — сказал Денис Беляев.

Александр Кержаков в свою очередь заявил, что собирается и дальше поддерживать рыбоводство в России своим примером и будет откликаться на такие акции.