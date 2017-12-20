Крытый каток открылся на севере Карелии

В Костомукше открылся крытый общественный каток. Теперь под крышей местного ФОКа работают два таких спортивных объекта.

— Когда мы открывали первый каток, даже предположить не могли, насколько он станет популярным и востребованным, — рассказал на открытии учредитель спорткомплекса, управляющий директор компании «Ягоды Карелии» Александр Самохвалов. — И сразу стало понятно, что довольно трудно разводить по времени спортсменов, которым нужно тренироваться и играть, и тех, кто хочет просто покататься на коньках. Тогда мы и решили во втором помещении, которое пустовало, оборудовать каток для массового катания, а первый оставить для спортсменов.

С открытием жителей Костомукши поздравили заместитель министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии Максим Антипов и глава города горняков Анна Бендикова, пишет пресс-служба регионального Минспорта.