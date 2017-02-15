Команда пограничников Карелии выиграла Зимние Чемпионаты органов ФСБ

Команда пограничников Карелии стала абсолютным лидером Зимних Чемпионатов органов ФСБ России СЗФО по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, лыжным гонкам и плаванию. Карельские пограничники завоевали золото во всех трех дисциплинах.

Чемпионаты проходили в феврале и были посвящены столетию образования органов безопасности. В них участвовали 180 спортсменов в составе 14 команд. Карелию представляли две команды: пограничное управление ФСБ и управление ФСБ.

В чемпионате по лыжным гонкам наши команды показали самые высокие результаты и в личном первенстве, и в спринте, и в эстафете. В итоге карельские пограничники завоевали титул победителя Чемпионата по лыжным гонкам. Второе место – у команды мурманчан, на третьем – вторая команда Карелии

Чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового выиграли сотрудники управления ФСБ Карелии, серебро — у карельских пограничников, бронзу завоевали спортсмены гости из Пскова.

Завоевали золото карельские пограничники и на плавании. На втором месте – петербуржцы, на третьем калининградцы.