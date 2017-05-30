Казаки Карелии планируют создать спортклуб под названием «Сечь»

На очередном круге (собрании) карельских казаков атаман общества «Екатерининское» из Медвежьегорского района Владимир Крутник предложил создать спортивный клуб «Сечь». Работа казачьего спортклуба будет направлена на допризывную подготовку молодежи и патриотическое воспитание. Клуб будет действовать при Отдельском казачьем обществе.

Атаман Олег Митягин поручил разработать устав и положение о клубе и представить его на очередном круге, сообщается на сайте Министерства по вопросам национальной политики.