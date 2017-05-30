Казаки Карелии планируют создать спортклуб под названием «Сечь»

В клубе при Отдельском казачьем обществе будут осуществлять допризывную подготовку молодежи и патриотическое воспитание.

На очередном круге (собрании) карельских казаков атаман общества «Екатерининское» из Медвежьегорского района Владимир Крутник предложил создать спортивный клуб «Сечь». Работа казачьего спортклуба будет направлена на допризывную подготовку молодежи и патриотическое воспитание. Клуб будет действовать при Отдельском казачьем обществе.

Атаман Олег Митягин поручил разработать устав и положение о клубе и представить его на очередном круге, сообщается на сайте Министерства по вопросам национальной политики.

 

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Абзац
  • плотник

    Если все это будет на добровольных пожертвованиях и частных инвестициях то флаг им в руки . Но что то мне говорит о том что ряженые тянутся к казне . Напоминают старика Григорьева ‘ он 25 лет твердит : Дайте нам ‘ и я хочу ! Там вепсы ‘ здесь якобы казаки .

  • Кентавр-тяжеловоз

    Надеюсь, «сечь» — это не глагол.