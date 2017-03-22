Карельский спортсмен завоевал золотую медаль на Специальной Олимпиаде

Карельский спортсмен Семен Ксенык стал победителем соревнований по горным лыжам на Специальной Олимпиаде в Австрии. 21 марта Семен с результатом 1 мин. 23.39 сек. взял золото.

В соревнованиях принимают участие 2600 спортсменов с нарушением интеллектуального развития из 105 стран. Российская делегация представлена 119 атлетами.

Отметим, что Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады проводятся раз в четыре года. В них соревнуются лица с нарушением интеллектуального развития в возрасте от восьми лет. Всемирная зимняя Специальная Олимпиада началась в Австрии 14 марта и продлится по 25 марта. Соревнования проходят в городах Шладминге, Рамзау-ам-Дахштайне и Граце (федеральная земля Штирия). В программу Игр включены соревнования по восьми видам спорта: горным лыжам, лыжным гонкам, сноуборду, снегоступингу, фигурному катанию, флорболу, хоккею на полу и шорт-треку.