Карельский общественник брал деньги за катание на бесплатном катке

Мировой суд вынес предупреждение президенту медвежьегорской общественной организации «Спортивный клуб «Медведь», в действиях которого прокуратура нашла самоуправство. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Как выяснила прокуратура, в ноябре 2016 года общественная организация заключила с местной школой договор безвозмездного пользования катком. Согласно документу его целью была организация спортивной работы с детьми и досуга населения.

На деле общественник начал брать с посетителей катка деньги. Тем самым он ограничил доступ несовершеннолетних к объекту социальной инфраструктуры.

Районная прокуратура также заставила местную власть устранить нарушение. Вскоре администрация района заключит дополнительное соглашение к договору.