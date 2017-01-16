Карельские хоккеисты проиграли второй матч против тверичей

14 и 15 января ХК «СКА-Карелия» провел два матча с командой «Тверичи». Игры прошли на льду спорткомплекса «Юбилейный» в Твери.

Первая встреча завершилась победой «армейцев». Подопечные Виктора Белякова открыли счет на 10-й минуте, шайбу забросил Владимир Васильев. На второй двадцатиминутке соперники сравняли счет, третий период команды сыграли вничью.

Исход встречи определился в овертайме: на 61-й минуте Кирилл Петьков забросил шайбу в ворота хозяев, таким образом «армейцы» победили со счетом 1:2.

Во втором матче ко второму периоду «Тверичи» успели забросить пять безответных шайб. На 44-й минуте игры карельским хоккеистам удалось «размочить» счет, к 60-й минуте «армейцы» забили уже четыре шайбы.

Оставшиеся 40 секунд «красно-синие» пытались сравнять счет, однако победа осталась за «Тверичами».

Сейчас «СКА-Карелия» находится на четвертом месте турнирной таблицы Западной конференции НМХЛ, на счету команды 63 очка. 26 и 27 января карельские хоккеисты проведут два выездных матча против команды из Брянска.