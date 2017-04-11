Карельские фигуристы привезли галерею наград из Финляндии

Карельские фигуристы привезли из Финляндии целый набор медалей. Юные спортсмены завоевали на международных соревнованиях Silver Skate-2017 медали в каждой возрастной категории, которой участвовали.

Золото получили Валерия Хяникяйнен, Игорь Чурегин, Дарина Зимакова, Ксения Чурегина, Анжелика Крылова и Ксения Кобелева. Даниил Новиков и Елизавета Полякова заняли вторые места. Тренер-преподаватель Анастасия Семёнова стала лучшей среди взрослых-любителей в категории Adults Master.

Успешно выступили и кондопожские спортсменки. Серебро в своих возрастных группах завоевали Дарья Блинова и Мария Бакушина, бронзу — Ирма Макарова, Алина Морозова и Екатерина Иванова. Среди взрослых-любителей Оксана Поташева завоевала две золотые медали в разных видах катания.