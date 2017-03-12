Карельские фехтовальщики завоевали восемь медалей чемпионата Европы

Карельские фехтовальщики завоевали восемь медалей различного достоинства на чемпионате Европы по современному мечевому бою, прошедшем на выходных в Минске. Об этом «Республике» сообщили члены сборной.
Карелию на соревнованиях представляли спортсмены из Кондопоги (клуб фехтования «Танненберг») и Петрозаводска (школа Sword), занимающиеся под руководством двукратной чемпионки мира по фехтованию на клинковом оружии Галины Кохвакко и действующего чемпиона мира Алексея Петрика. Соревнования по современному мечевому бою прошли для юношей и девушек нескольких возрастных категорий.
Результаты:
Алексей Петрик — золото «18+ мужчины» (Кондопога);
Ольга Костина- бронза в номинации «18+ женщины» (Петрозаводск);
Алина Лаппо — золото «Девушки 16-17л.» (Петрозаводск);
Светлана Чурсинова — серебро «Девушки 16-17л.» (Кондопога);
Артем Тушин — золото «Мальчики 12-13л.» (Кондопога);
Гордей Коршунов — серебро «Мальчики 12-13л.» (Петрозаводск);
Мария Шилова — серебро «Девочки 12-13л.» (Кондопога);
Лада Стеценко — золото «Девочки 10-11л.» (Петрозаводск).