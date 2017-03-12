Карельские фехтовальщики завоевали восемь медалей чемпионата Европы

Карельские фехтовальщики завоевали восемь медалей различного достоинства на чемпионате Европы по современному мечевому бою, прошедшем на выходных в Минске. Об этом «Республике» сообщили члены сборной.

Карелию на соревнованиях представляли спортсмены из Кондопоги (клуб фехтования «Танненберг») и Петрозаводска (школа Sword), занимающиеся под руководством двукратной чемпионки мира по фехтованию на клинковом оружии Галины Кохвакко и действующего чемпиона мира Алексея Петрика. Соревнования по современному мечевому бою прошли для юношей и девушек нескольких возрастных категорий.