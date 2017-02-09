Карельская спортсменка привезла золото с первенства мира по ориентированию на лыжах

7 февраля в финском городе Иматра началось первенство мира по спортивному ориентированию на лыжах. Сегодня карельская спортсменка Александра Русакова завоевала высокую награду: она стала первой на дистанции в 16,5 километра. Второе и третье место заняли спортсменки из Финляндии, сообщает портал «Петрозаводск спортивный».

Александра неоднократно получала награды на российских и европейских соревнованиях среди юношей и девушек. Право выступать на первенстве мира она заработала, став абсолютной победительницей первенства России в декабре 2016 года.