Турнир «Карельская сказка» соберет более 100 шахматистов из России

С 15 по 22 июля в ЦСДЮСШОР Петрозаводска состоится второй шахматный Форум «Карельская сказка». В нем планируют принять участие более 100 спортсменов из Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, Коми, Татарстана, Ленинградской, Московской, Архангельской, Вологодской, Псковской, Рязанской и Калужской областей, сообщает Республиканский Центр тестирования комплекса ГТО.

В рамках мероприятия пройдет Открытый Кубок Карелии по шахматам, который одновременно является этапом Кубка Северо-Западного федерального округа.

Дети 2005 года рождения и младше будут бороться за победу в Фестивале под тем же названием — «Карельская сказка». Организаторы также подготовили соревнования федерации для всех желающих – турнир по быстрым шахматам, конкурсы по решению шахматных композиций, игровые соревнования в «шведские» шахматы и др. Кроме того, в рамках Форума состоятся семинары «Шахматы и здоровье» и «Шахматы и психология».

20 июля в честь Международного дня шахмат состоится блиц-турнир по молниеносной игре в шахматы. Семейные спортивно-развлекательные соревнования пройдут с 12:00 в ТЦ «Макси».

15 июля соревнования начнутся в 12:00, 16 июля в 15:30 состоится открытие форума в ЦСДЮСШОР Петрозаводска.

С подробной программой Форума можно ознакомиться на сайте Федерации шахмат Республики Карелия.