Кадеты из Карелии стали чемпионами международного турнира по мини-футболу

Команда Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского стала чемпионом международного турнира по мини-футболу. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Карелии.

Турнир проходил в Санкт-Петербурге среди воспитанников детских центров и школ-интернатов. В нем участвовали 13 команд, в том числе восемь из России и пять из ближнего и дальнего зарубежья.

В финале карельские спортсмены сражались с командой из Лужского района Ленинградской области. Первый тайм выдался сложный, наши проигрывали со счетом 0:1. Во втором тайме кадеты смогли переломить ход встречи и забить два гола.

По результатам всего турнира лучшим вратарем был признан вратарь карельской команды, кадет 8 «А» класса Юрий Тарасов. Команда получила не только кубок, но и приглашение посетить в Санкт-Петербурге один из матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.