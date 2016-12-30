Гонки на собачьих упряжках «По земле Сампо» пройдут в январе в Петрозаводске

Гонки на собачьих упряжках «По земле Сампо» пройдут в Петрозаводске 20-22 января. Как сообщили в пресс-центре мэрии, центром соревнований станет стадион «Коммунальник» на Древлянке.

Решение об отказе от проведения заездов на «Кургане» связано с недовольством любителей лыжного спорта, добавили в администрации. В результате лыжные трассы «Курган» и «Фонтаны» на время соревнований закрываться не будут.

Один из организаторов соревнований, замглавы Федерации ездового спорта Карелии Виктор Симонов рассказал, что традиционную 40-километровую трассу в некоторых местах планируется расширить без сноса деревьев. Кроме того, организаторы установят возле трассы два чума, в которых гости соревнований смогут отдохнуть и выпить горячего чая с калитками.

Глава городского комитета ЖКХ Денис Жердев поручил коммунальным службам привести стадион в порядок до наступления январских морозов.

О том, как гонка «По земле Сампо» проходила в прошлом году, можно узнать из нашей трансляции.