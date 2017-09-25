Глава Минспорта Карелии прокомментировал стройку на месте бывшего рынка «Ягуар»

Александр Воронов заявил, что спортивный объект на месте бывшего рынка «Ягуар» будет состоять из двух корпусов, соединенных стеклянным переходом. В первом разместится универсальный спортивный зал, а во втором — кафе, спортивный магазин, борцовский, гимнастический и тренажерный залы и подсобные помещения. В этом его уверили застройщики, когда глава Минспорта по поручению Артура Парфенчикова посетил стройку на Древлянке.

Строительство объекта ведет ООО «Спортком», которому Минспорт предложил представить проектные решения по строительству первой и второй очередей объекта с указанием конкретных сроков реализации.

Поводом для комментария стали публикации о том, что запланированный спортивный объект к концу строительства может оказаться обычным торговым центром.

«Минспорт Карелии контролирует реализацию данного спортивного объекта и не позволит изменить его назначение», — отметил Александр Воронов.