Глава Минспорта Карелии прокомментировал стройку на месте бывшего рынка «Ягуар»

Александр Воронов заявил, что его ведомство не позволит построить там торговый центр вместо спортивного.

Александр Воронов заявил, что спортивный объект на месте бывшего рынка «Ягуар» будет состоять из двух корпусов, соединенных стеклянным переходом. В первом разместится универсальный спортивный зал, а во втором — кафе, спортивный магазин, борцовский, гимнастический и тренажерный залы и подсобные помещения. В этом его уверили застройщики, когда глава Минспорта по поручению Артура Парфенчикова посетил стройку на Древлянке.

Строительство объекта ведет ООО «Спортком», которому Минспорт предложил представить проектные решения по строительству первой и второй очередей объекта с указанием конкретных сроков реализации.

Поводом для комментария стали публикации о том, что запланированный спортивный объект к концу строительства может оказаться обычным торговым центром.

«Минспорт Карелии контролирует реализацию данного спортивного объекта и не позволит изменить его назначение», — отметил Александр Воронов.

 

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