Глава Карелии наградил победителей гонок «По земле Сампо»

Торжественной церемонией награждения победителей и участников 28 января завершились трехдневные соревнования по гонкам на собачьих упряжках, которые в течение трех дней проходили на стадионе «Коммунальщик» в Петрозаводске.

Лучших спортсменов наградил Глава Карелии Артур Парфенчиков. Также в церемонии награждения приняли участие депутат Законодательного собрания республики, председатель региональной федерации ездового спорта Владимир Семенов, известный путешественник и организатор состязаний Виктор Симонов, и руководитель карельского минспорта Александр Воронов.

В своем обращении со сцены Артур Парфенчиков, в первую очередь, выразил благодарность волонтерам и участникам соревнований: «Несмотря на сложные погодные условия, благодаря совместной слаженной работе, в том числе 150 волонтеров, нам удалось провести яркие соревнования. Это особенно символично в год волонтера, объявленный в России. Важно, что у нас есть такая замечательная молодежь. Также большое спасибо всем участникам соревнований за отличные старты!»

Новых побед и удачных стартов пожелал участникам соревнований Владимир Семенов.

Напомним, в этом году в соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из России, Швеции, Финляндии, Беларуси, Мурманской, Московской и Ленинградской областей. Из Карелии в соревнованиях приняли участие спортсмены из Новой Вилги, Кудамы, Беломорска, Сопохи.

Ознакомиться с протоколами результатов соревнований можно в официальной группе гонок социальной сети Вконтакте.