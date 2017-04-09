Фигуристам из Петрозаводска не было равных на соревнованиях в Финляндии

Закончились международные соревнования по фигурному катанию «Silver skate», которые проходили в финском Куопио. Петрозаводские фигуристы не имели себе равных: они завоевали первые места во всех возрастных категориях, в которых участвовали.

Имена триумфаторов: Анастасия Семенова, Валерия Хяникяйнен, Игорь Чурегин, Ксения Кобелева, Дарина Зимакова, Ксения Чурегина и Анжелика Крылова — первое место. Даниил Новиков и Елизавета Полякова выиграли серебряные медали, рассказали в официальной группе спортивной школы.

Кроме наших спортсменов, в стартах приняли участие спортсмены из Финляндии, Эстонии и Германии.