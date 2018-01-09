Фестиваль ГТО стартует в Петрозаводске

Фестиваль ГТО начинается в столице Карелии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

ГТО — это комплекс для всех, кто хочет оценить свои физические возможности. Сдать тесты может любой желающий в возрасте от шести лет.

Чтобы стать участником фестиваля, нужно зарегистрироваться на сайте ГТО и получить уникальный идентификационный номер участника, оформить заявку и согласие на использование данных и прийти с пакетом документов на стадион «Юность».

Кроме перечисленного с собой нужно взять копию страхового полиса, медицинский допуск и копию свидетельства о рождении.