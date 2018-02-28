Фехтовальщики из Петрозаводска поедут на чемпионат мира в Рим

В минувшие праздники в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Рекон» прошли отборочные соревнования по историческому средневековому бою. В них участвовали спортсмены из Петрозаводска – Галина Кохвакко и Алексей Петрик. Оба показали отличные результаты: Галина завоевала золото в номинации «триатлон» (три раунда подряд на разных видах оружия), Алексей стал третьим в мужской номинации.

Петрозаводские фехтовальщики вошли в состав сборной России, которая будет представлять страну на чемпионате мира по историческому фехтованию в Риме.