Этап Кубка России по сноукайтингу пройдет в Петрозаводске

С 17 по 21 января в Петрозаводске впервые пройдет III этап Кубка России по сноукайтингу «Онежский ветер». Об этом сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска. В рамках стартов также пройдет Кубок Карелии по сноукайтингу. Соревнования будут организованы в акватории озера Логмозеро в Соломенном.

По словам организаторов, планируется участие около 50 гонщиков из разных уголков России, в том числе и из Карелии.

— Сноукайтинг — одна из молодых и стремительно развивающихся дисциплин парусного спорта, — рассказал председатель Карельской федерации парусного спорта «Вольный ветер» Валерий Буров. — В Карелии официальные соревнования всероссийского уровня пройдут впервые. Мы верим, что это привлечет новых людей, интересующихся парусным спортом в регионе, и в следующем году мы увидим больше молодых карельских спортсменов, с успехом представляющих нашу республику.

Кубок России по сноукайтингу этого года проходит в 4 этапа. Первые два принимали Новосибирск и Казань, а из Карелии гонщики отправятся в Тольятти.

Торжественное открытие соревнований пройдет 17 января в отеле «Фрегат». 18-21 января гонки будут стартовать в Логмозере в 11:00. Расписание может поменяться из-за погоды.