Экипаж из Петербурга выиграл ралли «Яккима-2018»

3 марта в Сортавальском и Питкярантском районах Карелии прошел 5-й этап Кубка России — ралли «Яккима-2018». Соревнование состояло из шести специальных участков, проходящих по дорогам Сортавальского и Питкярантского районов. Общая дистанция гонки — 260 километров, из них 81 км — дистанция скоростных участков.

На старт вышли 68 экипажей (из них 43 — в зачете Кубка России) из 14 субъектов России: Карелии, Ярославской, Вологодской, Калининградской, Тульской, Самарской, Смоленской, Кемеровской, Московской и Ленинградской областей, Краснодарского и Хабаровского краев, Москвы и Санкт-Петербурга.

Самым сложным оказался спецучасток «Ляскеля» протяженностью в 21 км, он стал камнем преткновения для многих экипажей. Двойное прохождение специального участка далось не всем, в том числе именно здесь сошел экипаж Павла Щербакова и Алексея Горюнова, который до этого уверенно шел на втором месте. Экипаж Тимофея Андрющенко и Алексея Курносова потерял здесь много времени, отдав свою третью позицию экипажу Владислава Казакова и Дмитрия Яковченко в абсолюте гонки.

Победителем ралли стал экипаж из Санкт-Петербурга — Илья Лотвинов и Павел Шевцов. Лучшей в командном зачете Кубка России стала команда MR-motorsport (Санкт-Петербург).