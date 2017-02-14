Дзюдоист из Петрозаводска привез золото с первенства Северо-Запада

В Мурманске прошло первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юниоров до 23 лет. Петрозаводский спортсмен Михаил Кондрашов приехал домой с наградой, пишет портал «Петрозаводск спортивный».

Дзюдоист выступал в категории 66 кг. Он одержал победу в четырех схватках, выиграв одну оценкой ваза-ари, а остальные три – чистым броском, и в результате получил золотую медаль соревнований.

— К первенству готовился, поэтому все прошло по плану, — рассказал Михаил. — Но еще есть над чем работать. Перед участием в финале страны планирую выступить еще на 2-3 промежуточных соревнованиях. Возможно, поеду в Хабаровск на всероссийский турнир общества «Динамо».

Также спортсмен поблагодарил своего тренера Елену Яцук, которая готовила своего воспитанника к соревнованиям.