Доступные для инвалидов тренажеры появятся на набережной Петрозаводска

Карельская компания MB Barbell примет участие в спортивной выставке SGGF, которая пройдет в финском Тампере. Как сообщили в пресс-службе фирмы, на выставке она впервые представит линейку силовых уличных тренажеров, предназначенных для инвалидов-колясочников.

— Линейка тренажеров StreetBarbell+ является новым направлением развития инновационной линейки уличных силовых тренажеров MB Barbell с изменяемой нагрузкой. Изменение нагрузки происходит с помощью запатентованной системы, в которой закрепленные на тренажере веса перемещаются по направляющим, увеличивая или уменьшая нагрузку с шагом 2,5 кг. — Особенностью данной линейки является то, что тренажеры могут безопасно использовать люди, использующие для передвижения кресло-коляску. При этом тренажеры не являются реабилитационными или медицинским, так как сконструированы для силовой тренировки, а не для медицинских целей, — сообщили в пресс-службе компании.

Все тренажеры прошли международную сертификацию в Германию, в ближайшее время их начнут поставлять в страны Европы. Вскоре комплекс из десяти таких тренажеров появится на Онежской набережной Петрозаводска.