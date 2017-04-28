В турнире по шашкам среди дошкольников участвовала всего одна девочка

27 апреля в детском саду №79 в Петрозаводске прошел финал городского шашечного турнира среди воспитанников детских садов. Такие соревнования в столице Карелии проводят второй год. В финале за победу боролись представители 14 дошкольных учреждений. Жюри турнира составили представители Центральной специализированной школы олимпийского резерва.

В этом году в числе участников была только одна девочка — Даша Павлова из сада № 54. Победные места достались представителям мужского большинства. Первое место занял Александр Родионов, второе – Константин Смирнов, третье – Арсений Седых.