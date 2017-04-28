В турнире по шашкам среди дошкольников участвовала всего одна девочка

Общегородской турнир по шашкам среди воспитанников детских садов Петрозаводска прошел во второй раз.

27 апреля в детском саду №79 в Петрозаводске прошел финал городского шашечного турнира среди воспитанников детских садов. Такие соревнования в столице Карелии проводят второй год. В финале за победу боролись представители 14 дошкольных учреждений. Жюри турнира составили представители Центральной специализированной школы олимпийского резерва.

В этом году в числе участников была только одна девочка — Даша Павлова  из сада № 54. Победные места достались представителям мужского большинства.  Первое место занял Александр Родионов, второе – Константин Смирнов, третье – Арсений Седых.

Фото: Анна Орехова
Фото: Анна Орехова
Фото: Анна Орехова
Фото: Анна Орехова
Фото: Анна Орехова
Фото: Анна Орехова

 

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История подвиги: Петрозаводск изначальный