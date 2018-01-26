Чудо беговое

«Чудо мое беговое», – так обращается к своим собакам каюр Денис Чернатов. Он приехал из поселка Токсово Ленобласти, чтобы победить в гонке «По земле Сампо».

Сегодня в Петрозаводске на стадионе «Коммунальник» начались VI Международные гонки на собачьих упряжках на средние и короткие дистанции «По земле Сампо». Соревнования пройдут до 28 января в статусе этапа Кубка мира. Официальное открытие запланировано на завтра в 11:00, однако первые старты команд уже начались.

– Три дня по 40 километров нам предстоит преодолеть. Этим видом спорта я занимаюсь очень давно, но сегодня у меня дебют с собаками моих друзей: я с ними много тренировался, поэтому к соревнованиям мы готовы, хоть и немного волнуемся, – рассказал Денис.

Спортсмен из Токсово уже не первый раз приезжает в Карелию на соревнования. По его словам, гонка «По земле Сампо» – прекрасное событие, которое всегда проводится на самом высоком уровне. Это, по мнению Дениса, заметно даже на подъезде к стартовому городку: почти на каждом повороте извилистой лесной дороги стоят волонтеры, чтобы подсказать гостям и участникам дорогу.

Михаил Фатеев приехал на соревнования из Тюмени. Ездовым спортом занимается 8 лет. В гонке «По земле Сампо» будет участвовать вмести с десятью метисами.

– Я уже участвовал в гонке «По земле Сампо» в 2016 году. Тогда занял второе место. Очень все понравилось. Очень хорошо, что о таких соревнованиях говорят: везде висят рекламы, показывают по телевизору, рассказывают по радио. Погода вот только в этом году не очень хорошая: за собаками нужно будет пристально следить, беречь. Хорошую скорость при такой погоде не покажешь. Жаль. Но мы настроены победить. Нам предстоит пройти по 40 километров каждый день, – рассказал Михаил.

Напомним, гонки на собачьих упряжках «По земле Сампо» проводятся при поддержке Русского географического общества, председателем попечительского совета которого является Владимир Путин. В этом году в них будут участвовать около 150 спортсменов из Карелии, регионов России, Республики Беларусь, Финляндии, Швеции и Латвии.

Пермяк Денис Мукшин участвует в гонке «По земле Сампо» впервые. По его словам, к соревнованиям такого рода он готов уже с 2012 года. Ему предстоит вместе с шестью собаками гонка на длинную дистанцию – три дня по 40 километров. Познакомиться с трассой возможности у него не было: но он с помощниками досконально изучил ее по карте.

– У меня хаски. Думаю, мы с ними справимся с гонкой. Я вообще уверен, что побеждает не каюр, а собаки. Ведь это в первую очередь их гонка: они главные участники соревнований, – считает Денис Мукшин.

Охраняют территорию праздника около 20 полицейских – сотрудники ППС и ДПС. Также на соревнованиях в этом году задействовано 150 волонтеров. Часть из их помогают автомобилистам найти дорогу до места проведения соревнований, кто-то – показывает место парковки. Волонтеры – жители не только Карелии, но и других регионов России. Есть среди них и иностранцы. Так, например, студент-политолог ПетрГУ Амаду Диало из Сенегала тоже решил стать волонтером. Он помогает автомобилистам найти нужное место для парковки: их тут несколько – VIP стоянка, для участников и для гостей.

– Я уже не в первый раз стал волонтером. Я нашел такой способ, чтобы помочь России, Карелии и Петрозаводску. Буду тут все три дня стоять. Надеюсь, не замерзну, – рассказал Амаду.

Есть в городке и волонтеры-аниматоры. Сегодня это студентки Елизавета Филиппова, Алина Вилаева и Мария Самсонова.

– Наша задача веселить всех присутствующих, чтобы они не замерзли. Будем с ними, петь, плясать и прыгать. Главное – мы не хотим, чтобы кто-то скучал, – рассказали волонтеры-аниматоры.

Борис Мазаев – преподаватель-инструктор школы первой помощи «Подорожник». Он – главный в стартовом городке из пятнадцати волонтеров этой специальности.

– Если что-то случается с людьми, что требует экстренного вмешательства, мои ребята окажут первую помощь до приезда медиков. Также в наши обязанности входит транспортировка пострадавшего до кареты скорой помощи. Но, дай бог, мы простоим все три дня без работы, – рассказал Борис.

Организатор гонки «По земле Сампо» Виктор Симонов рассказал, что в этом году соревнования будут немного отличаться от гонок в прошлые годы, но главная задача – сохранить высокий статус этого мероприятия.

– У нас появилась новая дисциплина – шестикилометровый масс-старт. Всего же дисциплин пять – спринт 6 и 10 километров, гонка на сорок километров для «шестерок» и «двенашек» (6 и 12 собак в упряже – прим. ред.). В этом году не так много иностранных команд – приехали только спортсмены из Финляндии, Латвии, Белоруссии. И еще должен приехать один швед. Но традиционно больше всего участников приехало из Питера и Москвы. Они к нам за снегом едут, – рассказал Виктор Симонов.

Еще одни участники соревнований – судьи. У каждого из них своя задача. Одни работают на трассе и следят не только за правильностью прохождения пути, но и за тем, чтобы каюры не принуждали псов к движению, если он вдруг решил сесть. Иными словами, спортсмену запрещено бить собаку: уговорить двигаться ее можно только голосом. Также на трассе не должно быть человека, который ускорял бы собак. Есть также на соревнованиях и судьи по защите животных – они контролируют, в каких условиях собаки содержатся и перевозятся.

Гонку «По земле Сампо – 2018» судят два федеральных судьи всероссийской категории. В стране таких всего четыре. Анна Бураншеева из Санкт-Петербурга – одна из них.

– Я являюсь техническим делегатом от федерации и как раз проверяю, как организованы соревнования. Пока что я не нашла никаких нарушений: все соответствует нормам – спортсмены и собаки получают все, что нужно, – отметила Анна Бураншеева.

На соревнованиях у собак могут взять пробу на допинг. Этим занимается ветеринарная служба соревнований. Однако когда, у какой команды и у какой именно собаки возьмут пробу – не знают ни судьи, ни организаторы, ни участники: на то он и контроль.

Гонка «По земле Сампо — 2018». Фото: «Республика»/Леонид Николаев Гонка «По земле Сампо — 2018». Фото: «Республика»/Леонид Николаев Гонка «По земле Сампо — 2018». Фото: «Республика»/Леонид Николаев Гонка «По земле Сампо — 2018». Фото: «Республика»/Леонид Николаев Гонка «По земле Сампо — 2018». Фото: «Республика»/Леонид Николаев

Стать гостем праздника может любой желающий. Официальное открытие гонок состоится в субботу в 11:00, награждение победителей в 16:00 в воскресенье. Как проехать до стадиона «Коммунальник», можно посмотреть на карте «Яндекса». Отметим, что вход на мероприятие для взрослых платный. Билет стоит 200 рублей.