Через несколько минут начнется награждение победителей гонки «По земле Сампо»

Награждение победителей гонки «По земле Сампо» начнется через несколько минут.
Десятки жителей Карелии ожидают начала церемонии награждения
Награждение победителей гонки «По земле Сампо» начнется через несколько минут.
Десятки жителей Карелии ожидают начала церемонии награждения
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