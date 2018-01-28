Через несколько минут начнется награждение победителей гонки «По земле Сампо»

Смотрим фотографии.

Награждение победителей гонки «По земле Сампо» начнется через несколько минут.

Десятки жителей Карелии ожидают начала церемонии награждения

 

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