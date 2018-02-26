Чемпионка мира по биатлону пробежала 10 километров на лыжах в Петрозаводске

В прошедшие выходные в Петрозаводске состоялся зимний фестиваль KareliaSkiFest. Главным событием спортивного праздника стал лыжный марафон на трассе «Фонтаны». В субботу на лыжню вышли 500 участников марафона из четырех стран и 23 регионов России.

Главным гостем соревнований стала известная российская биатлонистка, чемпионка мира в индивидуальной гонке Екатерина Юрлова-Перхт. Спортсменка приняла участие в гонке на 10 километров.

Абсолютными чемпионами лыжного фестиваля стали мастер спорта России по лыжным гонкам Александр Миронов из Петрозаводска — он прошел марафонскую дистанцию в 51 километр за два часа и четыре минуты — и Надежда Новикова из Костомукши, которой потребовалось чуть больше времени — два часа и 19 минут.

В рамках фестиваля на территории спорткомплекса «Курган» провели «Ярмарку спорта», работала полевая кухня. В воскресенье фестиваль продолжился детской гонкой на 3,5 километра. 500 семей приняли участие в детской олимпиаде «Маленький Чемпион».