Чемпионат и первенство Карелии по лыжным гонкам пройдут в Петрозаводске

11 и 12 января в Петрозаводске на Кургане пройдут чемпионат и первенство Карелии по лыжным гонкам. Начало гонок в 11:00

В традиционных стартах в этом году примут участие более 160 спортсменов из Петрозаводска, Костомукши, Муезерского, Кондопожского, Медвежьегорского, Сегежского, Кемского, Беломорского, Пудожского, Лахденпохского и Сортавальского районов.

В первый день спортсмены выступят в дисциплине «свободный стиль». Мужчины, юниоры и юноши преодолеют дистанцию в 10 километров, женщины, юниорки и девушки – 5 километров. Во второй день соревнований гонки пройдут в дисциплине «классический стиль» на 15 километров для мужчин, юниоров и юношей и на 10 километров для женщин, юниорок и девушек.

Победители отправятся на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа, которые пройдут в январе в Сыктывкаре и Череповце.