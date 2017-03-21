Болельщиков «СКА-Карелия» просят поддержать команду в решающей игре

22 марта хоккеисты «СКА-Карелия» проведут третий матч четвертьфинала плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги против пензенского «Дизелиста». Региональное Министерство спорта приглашает любителей хоккея поддержать кондопожскую команду.

Игра пройдет в Ледовом дворце Кондопоги. Стартовое вбрасывание назначено на 19:00.

Четвертьфинальная серия матчей ведется до трех побед одной из команд. Поскольку ранее «СКА-Карелия» дважды уступил «Дизелисту» на выезде, в случае поражения клуб досрочно покинет турнир.