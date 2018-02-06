Более трехсот участников уже зарегистрировались в марафоне KareliaSkiFest

23-25 февраля в Петрозаводске состоится лыжный фестиваль KareliaSkiFest 2018 года. По словам организаторов, уже сейчас в старт-лист марафона вошли свыше 350 участников из 3 стран, 65 городов, 19 регионов России, включая Амурскую область и Приморский край. Всего ожидается около тысячи участников и более пяти тысяч зрителей, сообщает пресс-служба правительства.

23 февраля фестиваль стартует в центре активного отдыха «Ялгора». Зрителей ждет захватывающее шоу: спортсмены пройдут горнолыжную трассу на беговых лыжах. Болельщики смогут кататься на горных лыжах и перемещаться по точкам просмотров трассы.

24 февраля мероприятие продолжится лыжным марафоном «Фонтаны». К участию в нем приглашаются все желающие. Дистанцию можно выбрать по своему вкусу: 10, 20, 28 или 51 км. Отметим, что лыжный марафон «Фонтаны» вошел в серию элитных лыжных марафонов Russialoppet.

Каждый финишер получит медаль, памятные фото и видео. Регистрация открыта на сайте.

В рамках праздника на площадке республиканского спортивного комплекса «Курган» пройдет «Ярмарка спорта», а также обширная развлекательная программа, в которой сможет поучаствовать любой желающий.

25 февраля фестиваль завершится II зимней детской олимпиадой «Маленький чемпион».

Семейный праздник развернется на территории развлекательного центра «Горка». Маленьких участников и их родителей ждут занимательные зимние конкурсы: лыжные гонки, детский биатлон, гонки на «ватрушка», детские соревнования по горным лыжам и сноуборду, спортивное ориентирование, а также много призов, подарков и хорошее настроение.

Подробности можно узнать в социальных сетях.