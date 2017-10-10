Бассейн в Кондопоге откроется после ремонта сегодня

Бассейн в Кондопоге открылся для посетителей сегодня, сообщает пресс-служба правительства Карелии. В бассейне сделали текущий косметический ремонт в душевых, основном помещении, фойе, раздевалках и на лестничных пролетах, отремонтировали лестницу на вышке.

Кроме того, в бассейне установили новый теплообменник, благодаря которому вода подается в чашу бассейна в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к эксплуатации.

Сейчас штат работников полностью укомплектован по большей части из числа прежних сотрудников. Занятия в бассейне для учащихся спортшкол и жителей города будут проводиться по привычному расписанию, стоимость разовых посещений и абонементов для населения останется прежней.

Ремонт продолжится в следующем году – летом, в период планового перерыва в работе объекта.

Напомним, этим летом бассейн в Кондопоге, принадлежавший Кондопожскому ЦБК, передали в муниципальную собственность.