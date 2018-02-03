Артур Парфенчиков пришел поддержать российских олимпийцев

Глава Карелии Артур Парфенчиков и руководитель Петрозаводска Ирина Мирошник пришли на митинг-концерт в поддержку российских спортсменов, отправившихся на Олимпийские игры в Южную Корею.

Руководители пришли в качестве обычных граждан и не выступали с трибуны. Фотограф «Республики» увидел их среди собравшихся на площади Кирова.

На площадь Кирова попасть можно через два входа, однако только на одном стоит счетчик на металлодетекторе. Через него прошли 3000 человек. Всего же, по оценке нашего корреспондента, на мероприятии присутствуют не меньше 4 тысяч человек. Официальные данные будут чуть позже.

Перед собравшимися выступили танцевальные коллективы Карелии и Петрозаводска, а также выступили представители спортивной общественности. Председатель общественной организации «Олимпийский совет Карелии» Евгений Шорохов закончил свое выступление словами: «Россия! Сталинград! Пхёнчан! Ура!»