Артур Парфенчиков пожелал молодым конькобежцам из Карелии оказаться на олимпийском пьедестале

Соревнования среди конькобежцев в трех возрастных группах прошли 22 февраля в Сортавале. Они вошли в программу фестиваля «Зимний драйв». Планировалось, что спортсмены выйдут на лед озера Айранне, но из-за сильного мороза и недостаточно качественного льда соревнования перенесли на городской стадион.

На льду выступали молодые спортсмены из Петрозаводска, Сортавальского района и города Мончегорска Мурманской области. Награды победителям вечером вручил руководитель региона Артур Парфенчиков.

Старшая группа соревновались на дистанции 5 километров за Кубок главы Карелии. Среди юношей главную награду соревнований завоевал Андрей Костяной из Сортавалы, среди девушек — Ульяна Буравова из Петрозаводска.

В младшей группе соревнующихся среди мальчиков на дистанции 2,5 километра первое место занял девятилетний Савелий Новожилов. Вручая награду, Артур Парфенчиков поинтересовался, откуда юный спортсмен.

— Из Хаапалампи , — ответил Савелий.

Глава Карелии пожелал конькобежцу, когда тот вырастет, оказаться на пьедестале Олимпиады.

— Когда тебя спросят: «Откуда вы?», чтобы ты также ответил: «Из Хаапалампи», а мы будем все тебе хлопать. Давайте этого же пожелаем всем ребятам, — сказал глава Карелии.

Напомним, фестиваль «Зимний драйв» проходит в Сортавале 22-24 февраля. Главные его события — 25-часовой автомобильный марафон, а также Кубок танцующих автомобилей.