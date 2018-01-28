Гонки «По земле Сампо» завершились в Карелии

Церемония награждения прошла сегодня на стадионе Коммунальник. Призы победителям вручал глава Карелии Артур Парфенчиков, который в своем приветственном слове отметил колоссальную работу организаторов и волонтеров, которым пришлось проводить гонку в непростых условиях.

— Было несколько даже обидно, что отличная погода была несколько дней назад и такая же отличная зимняя погода будет завтра, но наши два серьезных соревнования — этап кубка России по авторалли и этап кубка мира по ездовому спорту попали в нашу карельскую оттепель. Тем не менее, хотел бы поблагодарить в первую очередь, наших волонтеров. Ребята просто молодцы. Благодаря им несмотря на эти проблемы, старты прошли на хорошем уровне, я это знаю от участников. Спасибо за ваше неравнодушие, — обратился со сцены Артур Парфенчиков.

Победителем гонки на 40 км в упряжке из 6 собак стал Георгий Заиченко, а среди упряжек 8-12 собак Михаилу Фатееву.

В спринте на упряжках из 6 собак первые два места достались финнам Лехтомяки Весса-Пека (второе место) и Кемпе Риита (первое место). В спринте на «четверках» лучшей оказалась Алла Найденко из Московской области.

В мужском скиджоринге на 8 км лучшим стал Владимир Левченко из Санкт-Петербурга, а среди женщин победа досталась Анастасии Макаровой из Карелии.

Для хозяев хаски и других северных пород была сделана специальная дисциплина. В скиджоринге на хасках победа досталась петербурженке Анастасии Жуковой

— Мы второй год приезжаем сюда. Очень любим эту гонку, потому здесь хорошая организация и интересная трасса — много подъемов, которые нравятся собакам. Погода, конечно, немного подвела. В первый день собакам было тяжело. Трасса была разбитая, снег мокрый и у них лапы проваливались, поделилась впечатлениями Анастасия Жукова.