Арена к юбилею

Проект по строительству спортивно-концертного комплекса «Карелия-Арена» в Петрозаводске реализуется в рамках соглашения между правительством Карелии и ООО «Фан Дженерейшн». Эта компания выступает инвестором: вложения в строительство СКК «Карелия-Арена» составят 1 миллиард рублей. Как пояснил Леонид Лиминчук, сейчас идет подготовка разрешительной документации. Зимой-весной 2018 года планируется выйти на нулевой цикл строительства. Комплекс должен быть открыт к июню 2020 года, то есть к 100-летию республики.

СКК «Карелия-Арена» расположится в районе Комсомольского проспекта и будет многофункциональным комплексом, предназначенным для проведения как спортивных, так и культурных мероприятий: концертов, выставок, форумов и так далее. Вместимость сооружения при проведении спортивных соревнований составит 3 тысячи зрителей, а в режиме концерта он сможет вместить до 5 тысяч человек.

— «Карелия-Арена» будет самым крупным спортивным сооружением в республике и, уверен, станет одной из центральных площадок, на которых будет отмечаться 100-летие Карелии, — рассказал Александр Воронов. – Появление такого объекта позволит нам решать одну из важнейших задач в сфере развития физкультуры и спорта – это проведение в республике крупных спортивных соревнований всероссийского и международного уровней. «Карелия-Арена» будет отвечать требованиям Высшей и Молодежной хоккейных лиг, будет возможно проведение всероссийских и международных соревнований по фигурному катанию, шорт-треку. Очень важно, что будет предусмотрена трансформация арены для проведения соревнований по баскетболу, волейболу, спортивной гимнастике, а также единоборствам: можно будет уложить сразу четыре борцовских ковра. Реализация этого проекта позволит нам претендовать на проведение таких крупных форумов, как «Россия – спортивная держава», Молодежные Дельфийские игры.

Проект СКК «Карелия-Арена» подготовлен московским холдингом «СпортКонцепт». Как пояснил Александр Воронов, одним из требований при определении подрядчика был опыт в управлении подобными объектами и их эксплуатации, готовность заниматься этими вопросами совместно с республикой. У «СпортКонцепта» такой опыт имеется, и немалый. По словам Леонида Лиминчука, холдинг управляет крупными спортивными сооружениями не только в России, но и за рубежом. Среди них, например, одна из самых масштабных в Европе Hartwall Arena в Хельсинки. Кроме того, руководство «СпортКонцепта» дополнительно рассматривает возможность разместить производство спортивного оборудования и снаряжения на территории республики.

После сдачи комплекса в эксплуатацию здесь будет создано около 60 новых рабочих мест. Причем на работу будут принимать местные тренерские кадры, уточнил Александр Воронов. Сегодня Институт физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ готовит хороших специалистов, также карельские тренеры имеют возможность повышать квалификацию по различным программам: например, в рамках программы «Добрый лёд» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Проект по строительству СКК «Карелия-Арена» стал возможен благодаря поддержке Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики – так же, как и возведение еще одного крупного спортивного сооружения, регионального центра спортивной гимнастики. Его строительство курирует лично заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

Центр спортивной гимнастики строится в столице республики на улице Повенецкой. По словам Александра Воронова, спортивная гимнастика в Карелии является базовым видом спорта, для его развития республика получает помощь в том числе из федерального бюджета. Карельские спортсмены показывают впечатляющие результаты на соревнованиях различных уровней, а знаменитый гимнаст Александр Баландин, трехкратный чемпион Европы по спортивной гимнастике и обладатель серебряной медали чемпионата мира 2013 года, является гордостью всей страны. Благодаря этому Федерация спортивной гимнастики России поддержала проект по строительству в Петрозаводске центра спортивной гимнастики.

— Согласно дорожной карте были проведены процедуры по предоставлению ООО «Карелия-Арена» земельного участка площадью более 5,7 тыс. кв. м без торгов. Подписан договор о пожертвовании между Федерацией спортивной гимнастики России и фондом «100-летие Республики Карелия», — рассказал гендиректор Корпорации развития.

На счет фонда уже поступили средства в объеме 130 млн рублей, первый транш отправлен в качестве авансирования подрядчику ООО «Еврогруп». При этом компания ранее уже провела серьезный объем работ по демонтажу старого деревянного здания бывшей спортшколы. 5 сентября было получено разрешение на строительство нового объекта, в течение месяца подрядчик планирует приступить к устройству фундамента.

Спортивный объект будет оснащен самым современным оборудованием, на его приобретение благодаря договоренностям с Федерацией спортивной гимнастики будет выделено еще 30 млн рублей. Принять воспитанников центр должен в новом учебном году, то есть осенью 2018-го.