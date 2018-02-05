Александр Баландин: субботний митинг – хорошая пропаганда здорового образа жизни

Известный карельский гимнаст, а также участник Олимпийских игр Александр Баландин поделился впечатлениями о прошедшем в субботу митинге-концерте в поддержку российских олимпийцев. Ему мероприятие очень понравилось. Спортсмен считает, что такие события очень нужны городу, а особенно молодежи.

– Конечно, я как спортсмен, пришел на это мероприятие в первую очередь для поддержки наших олимпийцев. Очень порадовало, что народу было много. Такие события очень нужны городу: это – прекрасная популяризация здорового образа жизни и хороший урок патриотизма. Для детей это особенно актуально, ведь они на улицу выходят редко, все за компьютерами сидят, – рассказал Александр Баландин.

Похожего мнения придерживается и руководитель Минспорта Карелии Александр Воронов. По его мнению, привести школьников на это мероприятие было правильно.

– Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник и руководители образовательных учреждений поступили на сто процентов правильно, предоставив возможность учащимся прийти на митинг в поддержку российских олимпийцев 3 февраля. По-моему, да и по оценкам многих присутствующих на мероприятии людей, это – один из лучших уроков по патриотическому воспитанию и по пропаганде здорового образа жизни. Всем участникам выдавали наши методические пособия карельские олимпийцы. В них – информация обо всех 22 участниках Олимпийских игр из Карелии. Также у всех присутствующих была уникальная возможность лично пообщаться с некоторыми олимпийцами. Если бы была моя воля, я бы в обязательном порядке привел всех, кто учился в 12 часов в субботу, на этот мероприятие, потому что там рассказывалось, как привить любить к спорту, – заявил Александр Воронов.

Напомним, 3 февраля на площади Кирова прошел митинг-концерт в поддержку российских олимпийцев. В программе были «Олимпийской викторины», выступление спортивных и творческих коллективов, «Зарядка с чемпионом», метлохоккей, керлинг, лыжные эстафеты и футболобиатлон. Цель акции – привлечь внимание к ситуации, которая сегодня складывается вокруг российских олимпийских спортсменов.