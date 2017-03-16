Абитуриенты, сдавшие на золотой значок ГТО, получат бонусы при поступлении

Абитуриенты, сдавшие нормативы ГТО на золотой знак отличия, вновь смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Для сдачи нормативов нужно пройти регистрацию в АИС ГТО на официальном сайте комплекса, получить медицинскую справку, заполнить заявление и направить его в центр тестирования.

Для того, чтобы абитуриент мог получить баллы при поступлении в вуз в 2017 году, протоколы его результатов должны быть внесены центрами тестирования в систему до 31 марта. В прошлом году дополнительными баллами воспользовались 126 человек.

Решение о порядке начисления баллов по-прежнему принимают высшие учебные заведения. По всем вопросам можно обращаться в республиканский центр тестирования комплекса ГТО.