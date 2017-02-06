А ты помылся?

Новый бассейн на Ключевой открылся в сентябре и уже успел собрать неодобрительные отзывы в соцсетях. Некоторые посетители возмутились излишне жестким, по их мнению, порядкам в бассейне.

Людей не устроило то, что перед заходом в воду посетителей практически заставляют принять душ с мылом. Под таким же зорким наблюдением приходится и купаться. Сеансы плавания начинаются каждые полчаса по свистку, а если кто-то решит залезть в воду раньше, то администраторы тут же потребуют от нарушителя выйти из воды.

Естественно, завершается сеанс также со свистком.

Такое ощущение, что вернулся в старый добрый СССР Больше не хочется ) Побывали там месяц назад, все так и есть, непередаваемые ощущения! :)))) При пустом бассейне люди стоят по стеночкам в мокрых купальниках и ждут часа икс, минута в минуту. Запускают в раздевалку чуть ли не по свистку. При этом в раздевалке тесно, все толкаются , задевая друг друга.

Так пользователи соцсетей обсуждают порядки нового бассейна, но самой популярной стала запись пользователя сети с ником Alex Olonster.



За разъяснениями «Республика» обратилась в сам бассейн.

По словам директора ФОКа экс-депутата Заксобрания Тимура Зорнякова, объект открыл свои двери для посетителей только в сентябре, и сейчас продолжается поиск оптимальных решений для того, чтобы и людям было комфортно, и бассейн мог без проблем работать.

Мы внимательно следим за отзывами посетителей. Я очень часто выхожу в фойе, общаюсь с посетителями, спрашиваю, что их не устраивает. Раньше были перегибы, но мы стараемся учитывать пожелания, — говорит директор

По словам Зорнякова, бассейн приобрел дополнительные фены для суши волос, заказаны и скоро должны прийти диваны, чтобы посетителя было удобнее дожидаться своей очереди, а вот четкое распределение по времени — вещь необходимая. Свисток заменили на специальный сигнал из динамиков, но отведенные на плавание полчаса менять не будут.

Мы пришли к выводу, что за полчаса человек, не занимающийся плаванием, может проплыть от одного до полутора километров. Поэтому 30 минут активного нахождения на воде — более чем достаточно, — поясняет Тимур Зорняков.

Новый бассейн — объект, в первую очередь, физкультурный, а не развлекательный, поэтому дисциплина здесь строже. День расписан по минутам, чтобы максимально равномерно распределить нагрузку на бассейн. Если на дорожке будут одновременно находиться по 10 человек, комфортного занятия спортом не получится.

Когда я с утра прихожу на работу, в чаше людей плавает немного, и я даже сигнала не слышу. Если пловцу надо еще проплыть метров 200 — никто его из воды не будет вытаскивать. Другое дело, когда людей много. Не прыгать же друг другу на голову.

Утром в бассейне занимаются детские группы, затем открываются свободные часы для любителей плавания. Большинство посетителей в это время — пенсионеры, которые получают скидку. В обед и пока дети занимаются в школе в бассейне относительно свободно, затем сюда снова приходят спортсмены. Более менее свободное время — уже после 7 часов вечера.

В ближайшие дни в бассейне хотят сделать еще один сеанс уже после 22 часов. Для тех, кто захочет поплавать перед сном.

Жесткий график, по словам Зорнякова, нужен не только для того, чтобы развести профессионалов и любителей. Для нормального функционирования ФОК в год должен зарабатывать 25 миллионов рублей, и бассейн — самый большой источник дохода. Естественно, руководство стремится по максимуму привлекать деньги.

Объявление с требованием мыться с мылом перед тем, как выйти в воду, находится прямо на столе гардероба и бросается в глаза. Такая настойчивость у кого-то может вызвать душевный дискомфорт. В конце концов, личная гигиена — тема достаточно интимная, чтобы выводить ее в сферу общественного обсуждения.

За такую беспардонность администрации бассейна уже досталось от критиков, но руководство бассейна уверено — лучше уж так, чем рисковать здоровьем людей. Ведь для одного понятие «чистый» — это только что вышел из ванны, а для другого — стоял под душем пару дней назад. Учитывая разброс представлений, система очистки воды может и не справиться.

Нам приходится хлорировать воду, но мы используем, по возможности, минимальную дозу хлора, — объясняет Тимур Зорняков.

Безбоязненно входить в воду можно, только если все окружающие выполняют правила. Исключений тут быть не может, а чтобы у всем хватило времени, на душ в бассейне отводят 15 минут.

Мы проанализировали статистику, и получается, что 60% наших посетителей — пенсионеры и дети. Людям преклонного возраста 15 минут — это то комфортное время, за которое они могут спокойно переодеться, помыться, — говорит Зорняков.

Те, кого мы встретили в самом бассейне, единодушно заявляют: администрация строгая, но справедливая.

Татьяна Погодина Все очень достойно, никакой грубости я не увидела. Как там в комментариях пишут: «в раздевалку заглядывают, чтобы соответствующим образом люди мылись…». Я считаю, что это только в пользу посетителей, чтобы эти меры соблюдались. А если ты опоздал и тебя не пустили, для этого существует расписание — приноравливайся.

Олег Молев Ну кому-то не нравится армейский режим. Я его с удовольствием воспринимаю. Чем больше порядка, тем лучше. Пока у меня нет претензий.

По всей видимости, спор по этой довольно деликатной проблеме разрешился сам собой. Те, кто не любит загонять себя в жесткие рамки и не приемлет контроля, просто выбрали другие места, а остальные с мочалкой и мылом в бассейн ходят — за ними контроль и так не нужен.