56 сельских школ Карелии получили новые спортзалы

За последние три года 56 сельских школ Карелии получили новые спортивные залы. Финансирование проекта составило 82 миллиона рублей, на эти деньги отремонтировали старые помещения, перепрофилировали имеющиеся аудитории под занятия спортом, закупили инвентарь и оборудование, создали девять школьных спортклубов.

Средства на проект выделялись из федерального и республиканского бюджетов, отмечает пресс-служба карельского правительства. О субсидии из федерального центра удалось договориться в 2014 году, за три года она составила 64 миллиона рублей. Еще 18 миллионов дала республика.