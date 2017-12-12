50 спортсменов зарегистрировалось на гонку «По земле Сампо»

26-28 января в Петрозаводске в шестой раз пройдут соревнования по гонкам на собачьих упряжках «По земле Сампо». Организатором выступил известный путешественник и полярный гид, директор компании «Скифы тур» Виктор Симонов.

Участники будут соревноваться в шести дисциплинах, от лыжников с одной собакой до упряжек-шестерок. В этом году впервые будет проведен масс-старт. На гонку уже зарегистрировались 50 спортсменов из Карелии и других регионов России, а также из Финляндии и Швеции. Суммарный призовой фонд составит 965 тысяч рублей, сообщает оргкомитет соревнований.

Зрителей ждет культурно-развлекательная программа: выступление творческих коллективов, аттракционы, сувенирные лавки, фотозона. На стадионе «Коммунальник» установят большой экран для онлайн-трансляции, а также отапливаемые кафе и прочие удобства. Помогать в проведении гонки будут 150 волонтеров.

Напомним, гонка «По земле Сампо» пройдет в Петрозаводске после годичного перерыва. В этом году соревнования пришлось отменить из-за неподходящей погоды.