300 пловцов Карелии и Финляндии впервые встретятся на «Карелиаде»

С 15 по 16 декабря в плавательном бассейне Н 2 О в столице Карелии (ул. Хейкконена, 37) впервые пройдут международные соревнования по плаванию «Карелиада-2017».

В состязаниях примут участие около трехсот спортсменов из Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши, Суоярви, Сегежи и Финляндии. В программу состязаний войдут дисциплины баттерфляй, на спине, брасс, вольный стиль и комплексное плавание на дистанциях 50, 100, 200 и 400 метров, а также две эстафеты 4х50 м (комбинированная и вольным стилем).

Победители будут определены среди юношей и девушек в нескольких возрастных группах. Они получат кубки, медали и грамоты Минспорта Карелии. Отметим, что «Карелиада» проводится, чтобы укрепить дружеские спортивные связи с пловцами из Финляндии, пишет пресс-служба Минспорта республики.