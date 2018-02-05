25 часов будут ездить автомобилисты по льду озера в Приладожье

Представители 20 городов России, стран СНГ и Европы приедут в Сортавалу в конце февраля на первый международный фестиваль «Зимний драйв». Фестиваль включает в себя соревнования конькобежцев, автомобильный марафон «25 часов на льду» и «Кубок танцующих автомобилей».

Автор идеи Илона Накутис 2 февраля обсудила ход подготовки фестиваля с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Организаторам фестиваля нужна помощь в проведении онлайн трансляции, оборудовании комментаторского узла и согласованиях с МЧС и ГИМС. Глава Карелии поручил министру по делам молодежи, физической культуры и спорту республики Александру Воронову оказать всевозможную поддержку организаторам.

Программа фестиваля стартует 22 февраля. В полдень будет дан старт автомарафону. Экипажи из четырех водителей на классических автомобилях с задним приводом, без шипов будут стараться проехать как можно больше кругов по ледовой трассе, проложенной по льду озера Айранне. Финиш марафона и награждение победителей пройдут на следующий день — 23 февраля.

Следить за соревнованием будут судейские бригады по 25 человек. Для зрителей организуют прямую трансляцию в нескольких точках в Сортавале, а также на YouTube.

В субботу 24 февраля виртуозы вождения покажут свои умения на «Кубке танцующих автомобилей». Участники представят зрителям и жюри свои обязательные и произвольные программы под музыку.

Организаторы ожидают принять от полутора до трех тысяч гостей и зрителей в день. Болельщиков ждут катания на собачьих упряжках, тест-драйвы автомобилей, розыгрыши призов от партнеров и спонсоров. Артисты и музыканты будут вести непрерывный концерт. В парке Ваккосалми, рядом с озером пройдет ярмарка карельских мастеров. Хозяева местных кафе и ресторанов устроят «Глинтвейн-Party» с калитками.