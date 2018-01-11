14 катков будут работать в Петрозаводске этой зимой

11 открытых и 3 крытых катка будут работать для петрозаводчан и гостей города этой зимой. Об этом сообщает пресс-служба карельской столицы.

Сезон массового катания в этом году начинается значительно позже, чем обычно.

— Скорость заливки катков напрямую зависит от погодных условий. Стабильно низкий ноль установился в Петрозаводске лишь после 8 января, — рассказал начальник управления физической культуры и спорта администрации Петрозаводска Александр Баканчук. — С этого времени работники городского центра спорта и спортшколы № 6 приступили к подготовке оснований для катков и их заливке.

Сейчас заливают два катка в районе улицы Пархоменко (около школы № 11, площадки будут открыты на следующей неделе). Крытый каток в ангаре на улице Балтийской уже готов, а к субботе полностью завершат заливку двух катков на набережной Варкауса (один из них, «коробка», уже используется для тренировок).

Городской центр спорта готовит основания для катков у нескольких общеобразовательных учреждений города.

— Как только выпал снег, сотрудники центра, используя тракторы и снегоходы, стали создавать поверхности под катки у школ: № 33 – в районе Ключевой, № 34 — на Кукковке, у лицея № 1 — на Древлянке, — сказал Александр Баканчук. — Как всегда, будет задействована «коробка» у 35-й школы в Пятом поселке. Помимо этого, уже традиционно компания «ТГК-1» совместно с Центром развития добровольчества готовят один из лучших и востребованных городских катков – в Губернаторском парке. Его планируют открыть 21 января.

9 января открылся самый большой (250 квадратных метров) каток на стадионе «Юность». Там коньки можно взять напрокат.

Любители ледовых видов спорта могли заняться ими еще до наступления стабильных холодов:

— Еще в конце декабря компания «Чистый город» традиционно подготовила «коробку» на Древлянке, в честь открытия катка там состоялся праздник, — отметил Александр Баканчук. — В спортивном комплексе «Луми» во время новогодних каникул прошли сеансы массового катания на коньках и при полном аншлаге – ледовое шоу «Алиса в Зазеркалье». Работает каток в ТРЦ «Лотос Plaza».