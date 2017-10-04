100-летие карельского футбола отметят тремя турнирами

7 октября в Петрозаводске будут отмечать 100-летие футбола в Карелии. На стадионе «Спартак» пройдут сразу три футбольных турнира.

В 9:45 начнется финал Кубка республики по футболу, на котором встретятся команды ФК «Триумф» и ФК «Энергогарант». В 12:00 пройдет турнир по футболу памяти арбитра FIFA Владимира Петтая. Участниками соревнований станут «Судьи РФПЛ» из Москвы, команда Пудожа и команды Петрозаводска: «Спартак», «Университет», «Орбита» и «Судьи».

Торжественное открытие турнира состоится в 12:30, закрытие и награждение – в 14:45. Наконец, в 15:00 на «Спартаке» стартует межрегиональный турнир ветеранов футбола старше 55 лет.