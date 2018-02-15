Список погибших в финских концлагерях на мемориале в Петрозаводске может увеличиться

Список имен погибших в финских концлагерях на сегодня насчитывает 3,5 тысячи человек и выгравирован на мемориале, который открыли на кладбище в Песках в июне прошлого года.

Дополнить информацию о погибших могут все желающие.

Информация о погибших в концлагерях Петрозаводска принимается:

— Общественной организацией «Карельский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей» по адресу: г. Петрозаводск, пер. Закаменский, д. 2, каждый вторник, с 14:00 до 17:00;

— Карельским республиканским отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» по адресу: г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 3, ежедневно, кроме пятницы, с 15:00 до 17:00;

— Местной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Петрозаводского городского округа по адресу: г. Петрозаводск, ул. Еремеева, д. 1, 1-й этаж, вторник, среда, четверг, с 15:00 до 17:00.