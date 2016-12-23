Список арендаторов-должников появился на сайте мэрии Петрозаводска

В мэрии Петрозаводска прошло совещание, на котором обсуждались вопросы долгов в городской бюджет за аренду муниципальных площадей. Сегодня долг примерно 40 организаций превышает один миллион рублей. На совещании, которое провела мэр столицы Карелии Ирина Мирошник, решили публиковать список крупнейших должников на сайте городской администрации.

— Такое несоблюдение договорных отношений недопустимо. Администрация готова идти на рассрочку долгов, рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке, но игнорирования законных требований быть не должно. Попадание в подобный список – серьезный удар по имиджу организации, — заявила Ирина Мирошник.

На совещании также подвели итоги работы комиссии по арендным платежам в бюджет Петрозаводска. За последние два месяца из девяти миллионов рублей долга за аренду муниципальной земли в бюджет города поступило около 1,5 миллиона, рассказали в мэрии столицы Карелии.